Dictée à la Médiathèque de l’Ancien Collège de Sézanne Médiathèque de l’Ancien Collège Sézanne

Dictée à la Médiathèque de l’Ancien Collège de Sézanne

Médiathèque de l’Ancien Collège 8 Rue du Capitaine Faucon Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17

Tout au long de l’année, la Médiathèque de l’Ancien Collège de Sézanne invite les tout-petits et leurs parents à partager un moment tendre et convivial lors des Temps des bébés.Tout public

La Médiathèque de l’Ancien Collège de Sézanne propose tout au long de l’année des rendez-vous autour de la dictée, ouverts à tous de 14 à 99 ans et plus.

Dans une ambiance conviviale et bienveillante, venez participer à cet exercice incontournable, accessible à tous les niveaux. Un moment ludique et intergénérationnel pour apprendre, se challenger et partager un bon moment autour de la langue française.

→ Vendredi 20 mars 2026

→ Vendredi 03 avril 2026

→ Vendredi 17 avril 2026 .

Médiathèque de l’Ancien Collège 8 Rue du Capitaine Faucon Sézanne 51120 Marne Grand Est

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English : Dictée à la Médiathèque de l’Ancien Collège de Sézanne

Throughout the year, Sézanne?s Médiathèque de l?Ancien Collège invites toddlers and their parents to share a tender, friendly moment during the Temps des bébés.

L’événement Dictée à la Médiathèque de l’Ancien Collège de Sézanne Sézanne a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Sézanne et sa région