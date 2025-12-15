Dictée à la Médiathèque de Pellegrue Médiathèque Intercommunale de Pellegrue Pellegrue

Dictée à la Médiathèque de Pellegrue

Médiathèque Intercommunale de Pellegrue 10 place du 08 Mai 945 Pellegrue Gironde

Le Centre Socioculturel du Pays Foyen organise en partenariat avec la médiathèque intercommunale de Pellegrue une dictée le mercredi 17 Décembre à 10h.

J’peux pas. J’ai dictée.

Ouvert à tous!

Inscriptions au 06 25 14 53 90. .

