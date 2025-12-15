Dictée à la Médiathèque de Pellegrue Médiathèque Intercommunale de Pellegrue Pellegrue
Le Centre Socioculturel du Pays Foyen organise en partenariat avec la médiathèque intercommunale de Pellegrue une dictée le mercredi 17 Décembre à 10h.
J’peux pas. J’ai dictée.
Ouvert à tous!
Inscriptions au 06 25 14 53 90. .
Médiathèque Intercommunale de Pellegrue 10 place du 08 Mai 945 Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 14 53 90
