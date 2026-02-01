Dictée à la plume Musée de l’école rurale Musée de l’école rurale Trégarvan

Dictée à la plume Musée de l’école rurale

Les dictées à la plume sont de retour au musée de l’École ! Les amis du musée, anciens élèves ou bénévoles, vous invitent à partager un moment convivial dans la salle de classe des années 1910 autour d’une dictée extraite des manuels scolaires de la collection. L’occasion de s’essayer à l’écriture à la plume et à l’encre violette.

Dès 8 ans. Durée 1h

Compris dans le tarif d’entrée du musée

Réservation conseillée à mediation.tregarvan@cdp29.fr .

