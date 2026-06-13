Dictée à la plume Musée de l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem mardi 25 août 2026.

Saint-Nicolas-du-Pélem

Dictée à la plume

Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Plongez votre porte-plume dans l’encrier, tout le monde est prêt, c’est la dictée !

Org. Musée de l’Ecole de Bothoa .

Musée de l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

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English :

L’événement Dictée à la plume Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Kreiz Breizh