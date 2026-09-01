Dictée à la plume Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem

Informations pratiques

Saint-Nicolas-du-Pélem

Dictée à la plume

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Profitez de cette rentrée des classes pour retourner sur les bancs de l’école. Muni de votre porte-plume, saurez-vous faire un sans faute ?

Org. Musée de l’école de Bothoa .

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

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English :

L’événement Dictée à la plume Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh