Dictée ados et adultes

Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Tu veux améliorer ton orthographe tout en t’amusant ? Viens jouer avec les mots et devenir un pro de l’écriture ! .

Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dictée ados et adultes Joinville a été mis à jour le 2026-02-06 par Antenne de Joinville