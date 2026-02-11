Dictée ados et adultes Joinville
Dictée ados et adultes Joinville samedi 14 février 2026.
Dictée ados et adultes
Médiathèque de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
Tu veux améliorer ton orthographe tout en t’amusant ? Viens jouer avec les mots et devenir un pro de l’écriture ! .
Médiathèque de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 33 04 biblio.joinville2@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Dictée ados et adultes Joinville a été mis à jour le 2026-02-06 par Antenne de Joinville