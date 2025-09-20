Dictée au musée Autrefois l’école Autrefois l’Ecole à Fontenay Fontenay-le-Comte

Dictée au musée Autrefois l’école Autrefois l’Ecole à Fontenay Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Places limitées

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Venez vous confronter à l’exercice de la dictée dans les conditions d’autrefois. Chaque jour un nouveau texte vous attend !

Autrefois l'Ecole à Fontenay 93 rue de la République, Fontenay-le-comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire Découverte ou retour dans la classe du siècle dernier reconstituée à l'authentique, sans oublier le dortoir des tout-petits…

• Lectures ponctuelles de textes de récitation d’époque.

• Projection d’une vidéo : « L’école et la laïcité ». parking rue de la République ou place de Verdun

Journées européennes du patrimoine 2025

Amicale Laïque