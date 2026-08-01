Dictée au musée-école d’Unverre Unverre
mardi 25 août 2026 · Unverre
Informations pratiques
Unverre
Dictée au musée-école d’Unverre
5 bis place de l’église Unverre Unverre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez vous essayer à la dictée inversée et normale, suivie de la visite du musée.
Inscription par téléphone.
Le coût de cette activité est le prix d’une entrée au musée. .
5 bis place de l’église Unverre Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 36 07
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English :
Come try your hand at reverse and regular dictation, followed by a tour of the museum.
L’événement Dictée au musée-école d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN