Informations pratiques

Unverre

Dictée au musée-école d’Unverre

5 bis place de l’église Unverre Unverre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Venez vous essayer à la dictée inversée et normale, suivie de la visite du musée.

Inscription par téléphone.

Le coût de cette activité est le prix d’une entrée au musée. .

5 bis place de l’église Unverre Unverre 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 36 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come try your hand at reverse and regular dictation, followed by a tour of the museum.

L’événement Dictée au musée-école d’Unverre Unverre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN