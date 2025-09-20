Dictée avec Jean-Paul Carponsin Médiathèque du Pays Morcenais Morcenx-la-Nouvelle

Dictée avec Jean-Paul Carponsin

Médiathèque du Pays Morcenais 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Assister à une dictée présentée par Jean-Paul Carponsin.

Cela aura lieu le Samedi 20 Septembre 2025, à la Médiathèque du Pays Morcenais, à partir de 10h.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dès 14 ans.

Médiathèque du Pays Morcenais 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39

English : Dictée avec Jean-Paul Carponsin

Attend a dictation presented by Jean-Paul Carponsin.

This will take place on Saturday, September 20, 2025, at the Médiathèque du Pays Morcenais, starting at 10am.

Admission free, subject to availability.

Ages 14 and up.

German : Dictée avec Jean-Paul Carponsin

An einem Diktat teilnehmen, das von Jean-Paul Carponsin präsentiert wird.

Dies findet am Samstag, den 20. September 2025, in der Mediathek des Pays Morcenais ab 10 Uhr statt.

Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.

Ab 14 Jahren.

Italiano :

Assistere a un dettato presentato da Jean-Paul Carponsin.

Si terrà sabato 20 settembre 2025, presso la Médiathèque du Pays Morcenais, a partire dalle ore 10.00.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

A partire dai 14 anni.

Espanol : Dictée avec Jean-Paul Carponsin

Asista a un dictado presentado por Jean-Paul Carponsin.

Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre de 2025, en la Médiathèque du Pays Morcenais, a partir de las 10.00 horas.

La entrada es gratuita, bajo reserva de disponibilidad.

A partir de 14 años.

