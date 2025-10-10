Dictée avec le COSF Mairie Huriel

Dictée avec le COSF Mairie Huriel vendredi 10 octobre 2025.

Dictée avec le COSF

Mairie 6 place de la Toque Huriel Allier

Début : 2025-10-10 17:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Le COSF vous propose un moment ludique et culturel autour des mots avec une dictée ouverte à tous !

Un joli défi pour tester son orthographe… dans la bonne humeur !





Venez jouer avec les mots et relever le défi ! ✨

Mairie 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr

English :

The COSF offers you a fun and cultural way to learn about words, with a dictation open to all!

It’s a great way to test your spelling? in a good mood!





Come and play with words and take up the challenge!

German :

Der COSF bietet Ihnen einen spielerischen und kulturellen Moment rund um das Thema Wörter mit einem Diktat, das für alle offen ist!

Eine schöne Herausforderung, um Ihre Rechtschreibung zu testen? in guter Laune!





Kommen Sie und spielen Sie mit den Wörtern und nehmen Sie die Herausforderung an!

Italiano :

Il COSF vi offre un modo divertente e culturale per imparare le parole con un dettato aperto a tutti!

È un ottimo modo per testare la vostra ortografia e per divertirvi!





Venite a giocare con le parole e accettate la sfida!

Espanol :

¡El COSF te propone una forma divertida y cultural de aprender palabras con un dictado abierto a todos!

Es una forma estupenda de poner a prueba tu ortografía… ¡y todo por diversión!





¡Ven a jugar con las palabras y acepta el reto!

L’événement Dictée avec le COSF Huriel a été mis à jour le 2025-09-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ