Dictée avec Muriel Gilbert & anti-dictée Médiathèque Municipale Ernest Labrousse Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 14 mars 2026.
Médiathèque Municipale Ernest Labrousse 3 avenue Aristide Briand Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2026-03-14 20:00:00
2026-03-14
La Médiathèque Ernest Labrousse accueille la journaliste et linguiste Muriel Gilbert pour une grande journée autour de la langue française.
.
+33 5 45 78 30 70
English : Dictée avec Muriel Gilbert & anti-dictée
The Ernest Labrousse Media Library welcomes journalist and linguist Muriel Gilbert for a special day dedicated to the French language.
