Dictée Bibliothèque de Charpey Charpey vendredi 27 février 2026.
Bibliothèque de Charpey 16 impasse de la Poterne Charpey Drôme
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
N’hésitez pas à venir tester votre orthographe à la dictée organisée par la bibliothèque de Charpey.
Bibliothèque de Charpey 16 impasse de la Poterne Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 36 08 accueil@charpey.fr
English :
Don’t hesitate to come and test your spelling at the dictation organized by the Charpey library.
