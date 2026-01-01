Dictée Salle des fêtes Château-Gontier-sur-Mayenne

Dictée

Salle des fêtes Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

La Médiathèque du Pays de Château-Gontier vous propose une dictée !

La librairie M’lire Anjou et la médiathèque s’associent pour vous proposer une dictée.

Profitez ainsi d’un temps convivial durant lequel vous pourrez jouer avec les mots de la langue française et tester votre niveau en orthographe.

Pour compléter cette dictée, la médiathèque vous convie à un spectacle le mercredi 14 janvier à 17h Mon Robert , un solo de clowne de et avec Anne Tifine.

Tout public dès 11 ans. Gratuit. Sur réservation au 02 43 09 50 53 ou mediatheque@chateaugontier.fr .

Salle des fêtes Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 50 53 mediatheque@chateaugontier.fr

English :

The Médiathèque du Pays de Château-Gontier invites you to take part in a dictation!

