Dictée citoyenne Descartes

Dictée citoyenne

21 Bis Rue François Mitterrand Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Dictée de textes de René Boylesve, écrivain-académicien.

Pour les 14 à 104 ans, sur inscriptions préalables.

Matériel fourni par les organisateurs.

Récompenses aux gagnants.

21 Bis Rue François Mitterrand Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 93 25 40 lesamisdereneboylesve@orange.fr

English :

Dictation of texts by René Boylesve, writer-academician.

For ages 14 to 104, with prior registration.

Materials provided by organizers.

Rewards for winners.

