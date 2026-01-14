Dictée citoyenne Descartes
Dictée de textes de René Boylesve, écrivain-académicien.
Pour les 14 à 104 ans, sur inscriptions préalables.
Matériel fourni par les organisateurs.
Récompenses aux gagnants.
21 Bis Rue François Mitterrand Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 93 25 40 lesamisdereneboylesve@orange.fr
English :
Dictation of texts by René Boylesve, writer-academician.
For ages 14 to 104, with prior registration.
Materials provided by organizers.
Rewards for winners.
