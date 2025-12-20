Dictée coquine La Cabane du Lac Châtellerault

Dictée coquine

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Pas besoin d’être un·e champion·ne d’orthographe venez pour le plaisir des mots, des rires, et peut-être quelques découvertes lexicales…surprenantes ! .

