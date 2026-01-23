Dictée coquine rue de Colonel Clarenthal Lunéville

Dictée coquine rue de Colonel Clarenthal Lunéville samedi 14 février 2026.

rue de Colonel Clarenthal Médiathèque de l’orangerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, oserez-vous vous exercer à la dictée…érotique ?
Nous vous proposons une dictée coquine, légère, où l’eau devient prétexte à jouer avec les mots, les sensations et l’imaginaire. Laissez-vous porter par les vagues du langage et savourez cette parenthèse où la langue… se fait délicieusement aquatique. Un chèque culture à gagner pour la ou le plus audacieux !
Tout public à partir de 18 ans. Gratuit sur inscription.Adultes
rue de Colonel Clarenthal Médiathèque de l’orangerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78  adultes@delunevilleabaccarat.fr

This Valentine’s Day, will you dare to try your hand at erotic dictation?
We suggest a naughty, light dictation, where water becomes a pretext for playing with words, sensations and the imagination. Let yourself be carried away by the waves of language, and enjoy this interlude where language? becomes deliciously aquatic. A culture voucher to be won by the most daring!
All ages 18 and up. Free with registration.

L’événement Dictée coquine Lunéville a été mis à jour le 2026-01-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS