Dictée coquine rue de Colonel Clarenthal Lunéville

À l’occasion de la Saint-Valentin, oserez-vous vous exercer à la dictée…érotique ?

Nous vous proposons une dictée coquine, légère, où l’eau devient prétexte à jouer avec les mots, les sensations et l’imaginaire. Laissez-vous porter par les vagues du langage et savourez cette parenthèse où la langue… se fait délicieusement aquatique. Un chèque culture à gagner pour la ou le plus audacieux !

Tout public à partir de 18 ans. Gratuit sur inscription.Adultes

rue de Colonel Clarenthal Médiathèque de l’orangerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 73 78 78 adultes@delunevilleabaccarat.fr

This Valentine’s Day, will you dare to try your hand at erotic dictation?

We suggest a naughty, light dictation, where water becomes a pretext for playing with words, sensations and the imagination. Let yourself be carried away by the waves of language, and enjoy this interlude where language? becomes deliciously aquatic. A culture voucher to be won by the most daring!

All ages 18 and up. Free with registration.

