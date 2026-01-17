Dictée d’antan Yzeures-sur-Creuse

Dictée d’antan

Cette année encore, pensez à réviser les participes passés, les conjonctions, les verbes et tous les autres éléments de la langue française. Cette dictée se terminera comme à l’accoutumée par une correction avec les explications qui vont avec.

D’après nos informations, obtenues de haute lutte, les fautes n’engendreront aucune sanction et chacun sera libre de communiquer ou pas ses résultats, car la dictée ce n’est que du plaisir ! .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

Again this year, remember to revise past participles, conjunctions, verbs and all the other elements of the French language. As usual, this dictation will end with a correction and the explanations that go with it.

