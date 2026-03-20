Dictée de la francophonie : Habiter les lieux, habiter les mots Maison des Citoyens du Monde (MCM) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Dictée, par Hetsika La Dictée littéraire francophone, organisée simultanément avec La Cité des Cultures à Antananarivo et à Alliance Française de Tuléar, s’inscrit dans une dynamique de valorisation de la langue française et des imaginaires pluriels qu’elle porte. Placée sous la thématique « Habiter les lieux, habiter les mots », cette manifestation invite les participants à explorer, à travers les textes d’auteurs francophones, le lien intime entre l’espace et le langage.Elle met en lumière la richesse des écritures francophones du monde et célèbre la diversité linguistique et culturelle.Ainsi, « Habiter les lieux, habiter les mots » devient une invitation à penser la langue comme un espace vivant — un lieu d’ancrage, de mémoire et d’ouverture au monde. Dans le cadre de Place auX mondeS

Maison des Citoyens du Monde (MCM) Centre-ville Nantes 44000

02 40 69 40 17 http://www.mcm44.org mcminfos@mcm44.org https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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