Dictée de Noël Mont-de-Marsan

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan Landes

Préparez vous pour la « Dictée de Noël » qui aura lieu le samedi 13 décembre, à 14h.

Accords, règles grammaticales … êtes-vous prêts pour la dictée de Noël ? Deux niveaux de difficultés seront proposés, pour que chacun, du débutant au plus aguerri, puisse s’amuser.

Petits gâteaux, chocolat chaud, et conseils pour remédier aux erreurs récalcitrantes viendront récompenser votre participation.

Avec l’association Les Mots Forts

A l’Espace Manga | tout public, sur inscription. .

place du 6e R.P.I MA Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

