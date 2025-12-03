Dictée de Noël MICA Saint-Paul-lès-Dax
Dictée de Noël MICA Saint-Paul-lès-Dax mercredi 3 décembre 2025.
Dictée de Noël
MICA 235 avenue du Maréchal Foch Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Avec Michel Labeyrie (instituteur retraité)
Déjouez les pièges et subtilités d’un texte en lien avec Noël, et mettez à l’épreuve vos connaissances grammaticales, syntaxiques et orthographiques de manière conviviale. .
MICA 235 avenue du Maréchal Foch Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 20
