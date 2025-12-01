Dictée de Noël Sancoins
Dictée de Noël Sancoins samedi 20 décembre 2025.
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Début : 2025-12-20 14:45:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
La Médiathèque des 3 Provinces vous invite à une dictée festive et bienveillante le samedi 20 décembre 2025 à 14h15.
Déjouez les pièges de Monsieur Taupin homophones, accords et mots surprenants… le tout dans la bonne humeur ! .
Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
