Dictée décalée Bibliothèque Triangle Rennes

Dictée décalée Bibliothèque Triangle Rennes samedi 4 octobre 2025.

Dictée décalée Samedi 4 octobre, 11h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

Le comédien Régis Guigand, de la compagnie Les Becs Verseurs embarque les mordus d’orthographe dans une plongée de mots, avec humour et légèreté.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Le comédien Régis Guigand, de la compagnie Les Becs Verseurs embarque les mordus d’orthographe dans une plongée de mots, avec humour et légèreté. atelier dictée

Freepik