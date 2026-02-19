DICTÉE des Inner Wheel Caen Reine Mathilde Lycée Jeanne d’Arc Caen
Lycée Jeanne d’Arc 27 Rue Claude Chappe Caen Calvados
Début : 2026-03-07 13:30:00
fin : 2026-03-07 17:30:00
2026-03-07
6 ème dictée au profit de l’association Rêves afin de réaliser le rêve d’un enfant gravement malade.
English : DICTÉE des Inner Wheel Caen Reine Mathilde
6th dictation in aid of the Rêves charity to make a seriously ill child’s dream come true.
