Dictée dessinée Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T16:30:00

Fin : 2025-11-19T15:00:00 – 2025-11-19T16:30:00

À vos feutres, prêts ? Dessinez !

Dessinez en suivant les instructions orales de l’animateur du jeu. Oubliez tous vos préjugés sur la dictée. Il s’agit ici d’une dictée d’un autre genre qui laisse place au plaisir et à l’imagination. Pas de mauvaises notes, seulement un bon moment partagé en famille !

Les bibliothécaires ont choisi trois images tirées de livres de la bibliothèque et les décrivent à voix haute. À vous de dessiner d’après leur description. L’objectif n’est pas de dessiner parfaitement l’œuvre, tous les détails ne sont volontairement pas décrits pour laisser une place à l’imagination. Chacun se fait une image mentale du tableau, et celle-ci ne correspond pas toujours à la réalité de l’œuvre. Et pour corser le défi, un ou une jeune illustratrice accueillie en novembre en résidence artistique à la Villa Valmont à Lormont, se prêtera au jeu aux côtés des participants.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/

Villa Valmont et secteur jeunesse dictée dessin

