Dictée d’oeuvres Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat mercredi 19 novembre 2025.
Dictée d’oeuvres
Route de Fumel Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat Lot
Début : 2025-11-19 15:00:00
2025-11-19
Venez découvrir un atelier de pratique artistique familial proposé par l’artiste Nuno Lopes Silva
Route de Fumel Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 61 87
English :
Come and discover a family art workshop by artist Nuno Lopes Silva
German :
Erleben Sie einen Familienworkshop zur künstlerischen Praxis, der von dem Künstler Nuno Lopes Silva angeboten wird
Italiano :
Venite a scoprire un laboratorio artistico per famiglie condotto dall’artista Nuno Lopes Silva
Espanol :
Venga a descubrir un taller de arte en familia dirigido por el artista Nuno Lopes Silva
