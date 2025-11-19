Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dictée d'oeuvres Route de Fumel Frayssinet-le-Gélat

mercredi 19 novembre 2025.

Route de Fumel Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat Lot

Gratuit

Gratuit

15:00:00
fin : 2025-11-19

2025-11-19

Venez découvrir un atelier de pratique artistique familial proposé par l'artiste Nuno Lopes Silva
Venez découvrir un atelier de pratique artistique familial proposé par l’artiste Nuno Lopes Silva   .

Route de Fumel Médiathèque intercommunale Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 61 87 

English :

Come and discover a family art workshop by artist Nuno Lopes Silva

German :

Erleben Sie einen Familienworkshop zur künstlerischen Praxis, der von dem Künstler Nuno Lopes Silva angeboten wird

Italiano :

Venite a scoprire un laboratorio artistico per famiglie condotto dall’artista Nuno Lopes Silva

Espanol :

Venga a descubrir un taller de arte en familia dirigido por el artista Nuno Lopes Silva

