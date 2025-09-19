Dictée du certificat d’études Classe-Musée René-Granger Joué-lès-Tours

Dictée du certificat d’études Vendredi 19 septembre, 19h00 Classe-Musée René-Granger Indre-et-Loire

Inscription gratuite. Nombre de places limité.

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Venez participer à une dictée du certificat d’études primaires organisée avec la participation du Conseil des Aînés de Joué-lès-Tours et proposée à tous les écoliers et anciens écoliers, dans le cadre du vendredi réservé aux scolaires.

L’écriture de la dictée se fera avec une plume à tremper dans un encrier comme au début des années 1960.

Les meilleurs « élèves » seront récompensés !

Classe-Musée René-Granger 39 avenue de la République 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 http://www.ville-jouelestours.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.documentation@jouelestours.fr »}] Classe construite en 1896 dans la première école publique de garçons de Joué-lès-Tours. Cette classe de l’école République de Joué-lès-Tours a été conservée en l’état afin d’illustrer le patrimoine scolaire de la Troisième République (XIXe siècle). Cahiers et blouses d’écoliers, nécessaire d’écriture (plumier, encriers, porte-plumes…) et bien d’autres objets sont exposés dans cette salle de classe.

Elle a été nommée « Classe musée René Granger » à la mémoire de cet instituteur jocondien passionné par son métier. Il a lui-même enseigné devant le tableau noir de cette classe et fait partager ses connaissances a des centaines de petits Jocondiens.

