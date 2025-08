Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel

Dictée du mercredi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel mercredi 30 juillet 2025.

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Début : Mercredi 2025-07-30 15:00:00

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20

Retour sur les bancs de l’école !

Tous les mercredis un moment ludique et familiale, retour sur les bancs de l’école et place à la dictée, pour les plus téméraires à la plume et à l’encre violette! 4 .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 70 02 77

