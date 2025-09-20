Dictée du patrimoine Centre culturel Pélussin

Dictée du patrimoine Samedi 20 septembre, 10h30 Centre culturel Loire

Parce que patrimoine ne se visite pas seulement, il se raconte, s’écrit et se transmet : venez participer à la dictée du patrimoine. Un rendez-vous pour écrire l’histoire locale et s’amuser avec les mots !

Présentation d’ouvrages de référence sur l’architecture à découvrir sur place.

Centre culturel 5 Rue du Jardin public, 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 33 10 https://www.culture-pilatrhodanien.fr/

©Mairie de Pélussin