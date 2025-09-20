Dictée du patrimoine intergénérationnelle Salle polyvalente Pibrac

Dictée du patrimoine intergénérationnelle Samedi 20 septembre, 14h00 Salle polyvalente Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de la Médiathèque. Le nombre de participants est limité à 120.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Médiathèque de Pibrac et l’association Généalogie et Histoire de Pibrac organisent une dictée ouverte à tous, gratuite (dans la limite des places disponibles).

Cadets : 10‑12 ans

Juniors : plus de 12 ans

Séniors : plus de 18 ans

Des prix et un diplôme seront remis aux deux premiers de chaque catégorie.

Après la dictée, un goûter sera offert à tous les participants.

Salle polyvalente 6 boulevard des ecoles 31820 Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie 05-61-86-09-69 mediatheque@mairie-pibrac.fr

© Médiathèque Pibrac