Dictée du patrimoine Médiathèque Ferme Modèle Bellerive-sur-Allier

Dictée du patrimoine Médiathèque Ferme Modèle Bellerive-sur-Allier samedi 20 septembre 2025.

Dictée du patrimoine Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque Ferme Modèle Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Vos bibliothécaires vous proposent une dictée sur le patrimoine de la Ferme Modèle. A vos stylos, prêts, écrivez !

Médiathèque Ferme Modèle 52 rue Jean Zay 03700 Bellerive sur Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Vichy Mon Amour