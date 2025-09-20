Dictée du patrimoine Saint-Astier
Dictée du patrimoine Saint-Astier samedi 20 septembre 2025.
Dictée du patrimoine
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Dictée du Patrimoine sous la halle à 15h.
Sur inscription
Gratuit
APPA 06 72 20 94 79
Dictée du Patrimoine sous la halle à 15h.
Sur inscription
Gratuit
APPA 06 72 20 94 79 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 94 79
English : Dictée du patrimoine
Dictée du Patrimoine under the covered market at 3pm.
Registration required
Free
APPA 06 72 20 94 79
German : Dictée du patrimoine
15 Uhr, mit Reservierung
APPA 06 72 20 94 79
Italiano :
Dettatura del patrimonio nel mercato coperto alle 15.00.
Registrazione obbligatoria
Gratuito
APPA 06 72 20 94 79
Espanol : Dictée du patrimoine
15.00 h, previa reserva
APPA 06 72 20 94 79
L’événement Dictée du patrimoine Saint-Astier a été mis à jour le 2025-08-23 par Vallée de l’Isle en Périgord