Dictée du patrimoine Saint-Astier

Dictée du patrimoine

Dictée du patrimoine Saint-Astier samedi 20 septembre 2025.

Dictée du patrimoine

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Dictée du Patrimoine sous la halle à 15h.

Sur inscription
Gratuit

APPA 06 72 20 94 79
Dictée du Patrimoine sous la halle à 15h.

Sur inscription
Gratuit

APPA 06 72 20 94 79   .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 94 79 

English : Dictée du patrimoine

Dictée du Patrimoine under the covered market at 3pm.

Registration required
Free

APPA 06 72 20 94 79

German : Dictée du patrimoine

15 Uhr, mit Reservierung

APPA 06 72 20 94 79

Italiano :

Dettatura del patrimonio nel mercato coperto alle 15.00.

Registrazione obbligatoria
Gratuito

APPA 06 72 20 94 79

Espanol : Dictée du patrimoine

15.00 h, previa reserva

APPA 06 72 20 94 79

L’événement Dictée du patrimoine Saint-Astier a été mis à jour le 2025-08-23 par Vallée de l’Isle en Périgord