Dictée du Rotary 2026 Palais des Arts et du Festival Dinard

Dictée du Rotary 2026

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 13:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Quatorzième édition de la Dictée du Rotary France et pays francophones, concours d’orthographe convivial et anonyme, ouvert à tous.

Une bonne occasion de contrôler discrètement notre niveau en orthographe !

Comment se déroule la dictée ?

Trois parties dans la dictée tous les présents démarrent la dictée, avec les écoliers, qui s’arrêtent après la 1ère partie, puis les collégiens continuent et s’arrêtent après la 2ème partie et enfin les étudiants et les adultes, continuent pour faire en plus, la troisième partie.

Les droits d’inscription permettront à la section locale FLE (Français langue étrangère) de la Croix-Rouge l’alphabétisation d’adultes de différentes nationalités en leur fournissant des livres d’apprentissage.

Contact et réservation rotary.dinardcoteemeraude@gmail.com .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

L’événement Dictée du Rotary 2026 Dinard a été mis à jour le 2025-12-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme