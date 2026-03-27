Dictée en provençal Maison du Patrimoine et des Traditions Istres
Dictée en provençal Maison du Patrimoine et des Traditions Istres samedi 25 avril 2026.
Dictée en provençal
Samedi 25 avril 2026 de 9h30 à 11h. Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 11:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Dictée Provençale par l’Escolo dis Arnavèu à la maison des traditions suivi à 11h/11h30 par les chants de la chorale Provençale et des enfants de l’école Jacqueline Auriol, Pour finir cette matinée, apéritif et repas tiré du sac sur la place René Prola.
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Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22
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English :
Provençal dictation by Escolo dis Arnavèu at the Maison des Traditions, followed at 11:00/11:30 by songs from the Provençal choir and the children of Jacqueline Auriol school. To conclude the morning, an aperitif and a picnic (bring your own meal) on Place René Prola.
L’événement Dictée en provençal Istres a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Istres
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