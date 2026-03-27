Dictée en provençal Maison du Patrimoine et des Traditions Istres

Dictée en provençal

Samedi 25 avril 2026 de 9h30 à 11h. Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 11:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dictée Provençale par l’Escolo dis Arnavèu à la maison des traditions suivi à 11h/11h30 par les chants de la chorale Provençale et des enfants de l’école Jacqueline Auriol, Pour finir cette matinée, apéritif et repas tiré du sac sur la place René Prola.

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Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 49 35 22

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English :

Provençal dictation by Escolo dis Arnavèu at the Maison des Traditions, followed at 11:00/11:30 by songs from the Provençal choir and the children of Jacqueline Auriol school. To conclude the morning, an aperitif and a picnic (bring your own meal) on Place René Prola.

L’événement Dictée en provençal Istres a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Istres