Dictée francophone France Québec 2026 Langres
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-21
Tout public
Le Québec Le Maroc La Région Auvergne Rhone-Alpes
Participation financière libre en soutien à l’association régionale Mayotte-Québec qui intervient en direction des élèves de l’île.
Réservation obligatoire .
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38 langresmontrealquebec@gmail.com
