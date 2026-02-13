Dictée francophone France-Québec Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens

Dictée francophone France-Québec

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

La Dictée Francophone France-Québec revient cette année pour un moment de partage autour de la langue française.

Venez mettre votre maîtrise de la langue à l’épreuve !

Un prix sera attribué aux 3 meilleures dictées du département ! .

Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 24 37 24 yonne.quebec@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dictée francophone France-Québec

L’événement Dictée francophone France-Québec Sens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Sens et Sénonais