Dictée francophone France-Québec Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin Sens samedi 21 mars 2026.
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Gratuit
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
La Dictée Francophone France-Québec revient cette année pour un moment de partage autour de la langue française.
Venez mettre votre maîtrise de la langue à l’épreuve !
Un prix sera attribué aux 3 meilleures dictées du département ! .
Ludo-médiathèque Espace Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 24 37 24 yonne.quebec@gmail.com
English : Dictée francophone France-Québec
