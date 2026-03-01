Dictée francophone Neuville-sur-Vanne

Dictée francophone

Samedi 21 mars NEUVILLE-SUR-VANNE Dictée francophone. A 15h à la salle des associations.

Le Comité Paul Chomedey de Maisonneuve et le point lecture de Neuville-sur-Vanne vous convient pour jouer avec l’orthographe et la richesse de notre belle langue !

La dictée francophone figure officiellement depuis 2004 au programme des activités mondiales de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie qui se déroule chaque année en mars. Cette action a pour objectifs de sensibiliser à la richesse et la diversité de la langue française, d’en promouvoir son bon usage et de consolider les liens entre pays francophones.

Le texte de la dictée est composé de 3 paragraphes mettant en valeur des expressions et termes du Québec, d’une région française et d’un territoire hors métropole. Y sont inclus également des mots de l’opération Dis-moi dix mots de la Semaine de la langue française. Cette année, en plus du Québec, c’est la Bresse et le Maroc qui sont à l’honneur…

Nous vous accueillerons avec bonne humeur et quelques douceurs francophones ! La participation de 2 € alimentera une cagnotte destinée à aider les écoliers de Mayotte.

Au plaisir de vous voir nombreux, stylos prêts pour l’aventure !

Inscription +33 (0)6 29 66 80 38 ou par e-mail comite.chomedey@outlook.com 2 .

