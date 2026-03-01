Dictée Géante au Pays de la Châtaigneraie La Châtaigneraie
La Châtaigneraie Vendée
Début : 2026-03-07 10:30:00
2026-03-07
Venez défier l’orthographe en famille ou entre amis, et relever le défi !
Pour participer imprimer, remplir et signer le bulletin d’inscription et le règlement et le retourner à la bibliothèque choisie sur ses horaires d’ouverture.
Informations complémentaires 02 51 69 61 43 ou par mail info[at]ccplc.fr
Lieu de participation à choisir parmi
Antigny salle Groisy
Bazoges en Pareds salle Patarin
Breuil-Barret Maison Jeanne-Marie (bibliothèque)
Cezais salle des fêtes (bibliothèque)
Cheffois salle de la mairie
La Châtaigneraie Vendéthèque
La Tardière salle Concordia
Menomblet bibliothèque
Mouilleron St Germain bibliothèque
St Hilaire de Voust salle du petit Beugnon
St Maurice des Noues salle de la cantine scolaire
St Pierre du chemin salle attenante à la bibliothèque
St Sulpice en Pareds bibliothèque
Thouarsais-Bouildroux salle de la cantine scolaire
Les 3 premiers vainqueurs seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix, mardi 10 mars à 18h30 salle Ben Hur à Antigny. .
La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 bibliotheques@ccplc.fr
English :
Come and take up the spelling challenge with family and friends!
