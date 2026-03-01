Dictée Géante au Pays de la Châtaigneraie

La Châtaigneraie Vendée

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez défier l’orthographe en famille ou entre amis, et relever le défi !

Pour participer imprimer, remplir et signer le bulletin d’inscription et le règlement et le retourner à la bibliothèque choisie sur ses horaires d’ouverture.

Informations complémentaires 02 51 69 61 43 ou par mail info[at]ccplc.fr

Lieu de participation à choisir parmi

Antigny salle Groisy

Bazoges en Pareds salle Patarin

Breuil-Barret Maison Jeanne-Marie (bibliothèque)

Cezais salle des fêtes (bibliothèque)

Cheffois salle de la mairie

La Châtaigneraie Vendéthèque

La Tardière salle Concordia

Menomblet bibliothèque

Mouilleron St Germain bibliothèque

St Hilaire de Voust salle du petit Beugnon

St Maurice des Noues salle de la cantine scolaire

St Pierre du chemin salle attenante à la bibliothèque

St Sulpice en Pareds bibliothèque

Thouarsais-Bouildroux salle de la cantine scolaire

Les 3 premiers vainqueurs seront récompensés lors de la cérémonie de remise des prix, mardi 10 mars à 18h30 salle Ben Hur à Antigny. .

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43 bibliotheques@ccplc.fr

English :

Come and take up the spelling challenge with family and friends!

L’événement Dictée Géante au Pays de la Châtaigneraie La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin