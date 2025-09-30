Dictée géante avec Yann K Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30 19:30:00

2025-09-30

« Dictée géante conçue, animée lecture et correction par Yann K, auteur, musicien et

professeur de français. Le texte proposé se veut accessible au plus grand nombre, dès le collège dans sa première partie, il ravira, dans sa phase finale, les esprits les plus aguerris. Pour le plaisir de renouer avec la langue française. »

Pour ados et adultes, sur réservation. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

