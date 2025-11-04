Dictée géante Biars-sur-Cère

Dictée géante Biars-sur-Cère mardi 4 novembre 2025.

Dictée géante

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale !

Sur réservation

Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale !

Sur réservation .

94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

English :

Come and test your knowledge of the French language in a fun and friendly evening of dictation by Sandrine!

On reservation

German :

Unter dem Diktat von Sandrine können Sie Ihre Kenntnisse der französischen Sprache an einem spielerischen und geselligen Abend testen!

Auf Reservierung

Italiano :

Seguite i dettati di Sandrine e mettete alla prova la vostra conoscenza della lingua francese in una serata divertente e amichevole!

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Toma el dictado de Sandrine y pon a prueba tus conocimientos de francés en una velada divertida y agradable

Reserva previa

L’événement Dictée géante Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Vallée de la Dordogne