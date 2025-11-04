Dictée géante Biars-sur-Cère
Dictée géante Biars-sur-Cère mardi 4 novembre 2025.
Dictée géante
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04 18:00:00
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale !
Sur réservation
Sous la dictée de Sandrine, venez tester votre connaissance de la langue française au cours d’une soirée ludique et conviviale !
Sur réservation .
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
English :
Come and test your knowledge of the French language in a fun and friendly evening of dictation by Sandrine!
On reservation
German :
Unter dem Diktat von Sandrine können Sie Ihre Kenntnisse der französischen Sprache an einem spielerischen und geselligen Abend testen!
Auf Reservierung
Italiano :
Seguite i dettati di Sandrine e mettete alla prova la vostra conoscenza della lingua francese in una serata divertente e amichevole!
Prenotazione obbligatoria
Espanol :
Toma el dictado de Sandrine y pon a prueba tus conocimientos de francés en una velada divertida y agradable
Reserva previa
L’événement Dictée géante Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Vallée de la Dordogne