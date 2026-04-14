Dictée géante, Centre culturel Jean Jaurès, Pia
Dictée géante, Centre culturel Jean Jaurès, Pia samedi 6 juin 2026.
Dictée géante Samedi 6 juin, 16h00 Centre culturel Jean Jaurès Pyrénées-Orientales
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Une dictée géante sera proposée autour du thème « La vue ».
Un rendez-vous intergénérationnel pour partager ce moment convivial.
Centre culturel Jean Jaurès 5 avenue de Bompas, 66380 Pia Pia 66380 Pyrénées-Orientales Occitanie
Une dictée géante sera proposée autour du thème « La vue ».