Dictée géante, Centre culturel Jean Jaurès, Pia

Dictée géante Samedi 6 juin, 16h00 Centre culturel Jean Jaurès Pyrénées-Orientales

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Une dictée géante sera proposée autour du thème « La vue ».

Un rendez-vous intergénérationnel pour partager ce moment convivial.

Centre culturel Jean Jaurès 5 avenue de Bompas, 66380 Pia Pia 66380 Pyrénées-Orientales Occitanie

Une dictée géante sera proposée autour du thème « La vue ».