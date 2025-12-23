Dictée géante, Cepoy
11 Avenue du Château Cepoy Loiret
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez tester vos connaissances de la langue française ! Bienvenue aux collégiens, lycéens, adultes de Cepoy ou d’ailleurs ! Dictée Géante organisée par l’association des jeunes de Cepoy. Se munir de feuilles de papier, d’un stylo et d’un support rigide. Portes ouvertes à partir de 19h15 derrière la mairie de Cepoy. Entrée gratuite, places limitées. .
+33 6 72 93 89 81
English :
Giant dictation
