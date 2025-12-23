Dictée géante, Cepoy

Dictée géante

11 Avenue du Château Cepoy Loiret

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Dictée géante

Venez tester vos connaissances de la langue française ! Bienvenue aux collégiens, lycéens, adultes de Cepoy ou d’ailleurs ! Dictée Géante organisée par l’association des jeunes de Cepoy. Se munir de feuilles de papier, d’un stylo et d’un support rigide. Portes ouvertes à partir de 19h15 derrière la mairie de Cepoy. Entrée gratuite, places limitées. .

11 Avenue du Château Cepoy 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 72 93 89 81

