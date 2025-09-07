Dictée géante Creil

Dictée géante Creil dimanche 7 septembre 2025.

Dictée géante

Rue de l’Île Creil Oise

Gratuit

Début : 2025-09-07 10:00:00

fin : 2025-09-07 11:30:00

2025-09-07

La langue française sera à l’honneur à Creil le dimanche 7 septembre 2025 à 10h, à l’occasion d’un événement à la fois pédagogique, festif et accessible à tous La Dictée Géante. inscription sur le site de la ville. Gratuit et ouvert à tous!

La dictée géante arrive à Creil !

La langue française sera à l’honneur à Creil le dimanche 7 septembre 2025, à l’occasion d’un événement à la fois pédagogique, festif et accessible à tous La Dictée Géante.

Cette initiative nationale, portée par Rachid Santaki, alias Monsieur Dictée, pose ses valises sur l’île Saint-Maurice pour une matinée placée sous le signe des mots, de la citoyenneté et des couleurs de Creil.

Dimanche 7 septembre 2025 à 10h

Durée: 1h30

Gratuit et ouvert à tous, sur inscription sur le site de la ville de Creil https://www.creil.fr/agenda/dictee-geante .

Rue de l’Île Creil 60100 Oise Hauts-de-France

English :

The French language will be in the spotlight in Creil on Sunday, September 7, 2025 at 10am, with an educational, festive event open to all: La Dictée Géante. Registration on the town?s website. Free and open to all!

German :

Die französische Sprache wird in Creil am Sonntag, den 7. September 2025 um 10 Uhr im Rahmen einer pädagogischen, festlichen und für alle zugänglichen Veranstaltung geehrt: La Dictée Géante. Anmeldung auf der Website der Stadt. Kostenlos und für alle zugänglich!

Italiano :

La lingua francese sarà protagonista a Creil domenica 7 settembre 2025 alle ore 10, con un evento educativo, festoso e accessibile a tutti: La Dictée Géante. Iscrizioni sul sito web della città. Gratuito e aperto a tutti!

Espanol :

El domingo 7 de septiembre de 2025, a las 10.00 h, la lengua francesa será la protagonista en Creil, con un acto pedagógico, festivo y accesible a todos: La Dictée Géante. Inscripciones en la página web de la ciudad. Gratuita y abierta a todos

