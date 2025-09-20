Dictée Médiathèque Victor Hugo Gorron

Dictée Médiathèque Victor Hugo Gorron samedi 20 septembre 2025.

Médiathèque Victor Hugo 7, Grande rue Gorron Mayenne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

A vos plumes, prêts ? La dictée revient pour la troisième saison.

Cette année, ce moment convivial autour de l’orthographe fête les « 150 ans de l’église de Gorron », pour l’occasion dictée d’époque !

Avec Jean-Luc Leterrier dans le rôle du professeur.

Gratuit

à partir de 8 ans

1h

réservation conseillée .

