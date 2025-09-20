Dictée Médiathèque Victor Hugo Gorron
Médiathèque Victor Hugo 7, Grande rue Gorron Mayenne
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20
A vos plumes, prêts ? La dictée revient pour la troisième saison.
Cette année, ce moment convivial autour de l’orthographe fête les « 150 ans de l’église de Gorron », pour l’occasion dictée d’époque !
Avec Jean-Luc Leterrier dans le rôle du professeur.
Gratuit
à partir de 8 ans
1h
réservation conseillée .
Médiathèque Victor Hugo 7, Grande rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70
