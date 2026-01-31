Dictée historique par le Conseil de quartier Marais-Archives de la Mairie de Paris Centre : cet évènement est ouvert à tous, dès le collège, jeunes et adultes. Il sera suivi d’un moment de convivialité avec remise de prix.

Inscrivez-vous jusqu’au 7 février par mail à l’adresse suivante dicteemaraisarchives3@gmail.com ou en déposant un bulletin d’inscription dans l’urne à votre disposition à l’accueil de la Mairie Paris Centre.

Le Conseil de Quartier Marais-Archives organise la 3e édition de sa dictée historique, samedi 14 février 2026, à la Mairie de Paris Centre, 2 Rue Eugène Spuller, 75003.

Le samedi 14 février 2026

de 13h30 à 18h30

gratuit

Inscrivez-vous jusqu’au 7 février par mail à l’adresse suivante dicteemaraisarchives3@gmail.com ou en déposant un bulletin d’inscription dans l’urne à votre disposition à l’accueil de la Mairie Paris Centre.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T14:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T19:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T13:30:00+02:00_2026-02-14T18:30:00+02:00

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS

dicteemaraisarchives3@gmail.com



Afficher la carte du lieu Mairie de Paris Centre et trouvez le meilleur itinéraire

