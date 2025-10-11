Dictée humoristique Médiathèque Espaly-Saint-Marcel
Dictée humoristique
Médiathèque 27 avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 11:45:00
Peut-on apprécier et comprendre l’humour des autres ? Le roman humoristique comment ça marche ? Autant de questions auxquelles vote bibliothécaire et une autrice répondront par une sélection de livres et une dictée sur le sujet. Sur inscription.
English :
Can we appreciate and understand other people’s humor? How do humorous novels work? Your librarian and an author will answer these questions with a selection of books and a dictation on the subject. Registration required.
German :
Kann man den Humor anderer Menschen schätzen und verstehen? Wie funktioniert ein humorvoller Roman? All diese Fragen werden von einer Bibliothekarin und einer Autorin mit einer Auswahl an Büchern und einem Diktat zu diesem Thema beantwortet. Nach Anmeldung.
Italiano :
Possiamo apprezzare e comprendere l’umorismo degli altri? Come funzionano i romanzi umoristici? Il bibliotecario e un autore risponderanno a tutte queste domande con una selezione di libri e un dettato sul tema. È necessaria la registrazione.
Espanol :
¿Podemos apreciar y comprender el humor de los demás? ¿Cómo funcionan las novelas de humor? Su bibliotecario y un autor responderán a todas estas preguntas con una selección de libros y un dictado sobre el tema. Inscripción obligatoria.
