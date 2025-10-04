Dictée intergénérationnelle Bibliothèque Municipale Saint-Paul-lès-Romans

Dictée intergénérationnelle Bibliothèque Municipale Saint-Paul-lès-Romans samedi 4 octobre 2025.

Dictée intergénérationnelle Samedi 4 octobre, 14h00 Bibliothèque Municipale Drôme

Gratuit pour tous et 50 places maximum et à partir de 10 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

DICTEE INTERGENERATIONNELLE

Proposée à une cinquantaine de personnes au maximum. Les bénévoles de la Bibliothèque Municipale dictent un texte original adapté aux enfants et aux adultes, et procèdent à la double correction. Après la remise des prix (livres), une photographie des participants est prise en souvenir.

Bibliothèque Municipale 305 Chemin du Stade 26750 ST PAUL LES ROMANS Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475713890 https://www.facebook.com/bib.stpau [{« type »: « phone », « value »: « 0475713890 »}, {« type »: « email », « value »: « bib.splr@laposte.net »}]

