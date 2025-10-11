Dictée intergénérationnelle La Forêt-Fouesnant
Du 06 septembre au 12 octobre, la municipalité organise la « Période Bleue », en partenariat avec plusieurs acteurs de la commune, avec des rencontres et des animations dédiées aux retraités.
Samedi 11 octobre
– Dictée proposée par la Médiathèque, suivie d’un goûter participatif.
A 15h00. « Juste pour le plaisir d’écrire… Promis on ne ramassera pas les copies ! »
Inscription conseillée auprès de la Médiathèque au 02 98 56 83 50 .
La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 87 22
