Dictée intergénérationnelle La Forêt-Fouesnant

Dictée intergénérationnelle La Forêt-Fouesnant samedi 11 octobre 2025.

Dictée intergénérationnelle

La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Du 06 septembre au 12 octobre, la municipalité organise la « Période Bleue », en partenariat avec plusieurs acteurs de la commune, avec des rencontres et des animations dédiées aux retraités.

Samedi 11 octobre

– Dictée proposée par la Médiathèque, suivie d’un goûter participatif.

A 15h00. « Juste pour le plaisir d’écrire… Promis on ne ramassera pas les copies ! »

Inscription conseillée auprès de la Médiathèque au 02 98 56 83 50 .

La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 2 98 56 87 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Dictée intergénérationnelle La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant