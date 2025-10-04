Dictée intergénérationnelle Salle du Lavoir Surgères

Dictée intergénérationnelle Salle du Lavoir Surgères samedi 4 octobre 2025.

Dictée intergénérationnelle

Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Venez participer à la première édition de la dictée intergénérationnelle organisé par Aireaumétal.

Une activité ludique et bienveillance pour toute la famille !

Goûter partagé et lots à gagner.

Inscription gratuite mais nécessaire, places limitées.

Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 75 00 51 aireaumetal@gmail.com

English :

Come and take part in the first edition of the intergenerational dictation organized by Aireaumétal.

A fun and friendly activity for the whole family!

Shared snack and prizes to be won.

Registration is free, but places are limited.

German :

Nehmen Sie an der ersten Ausgabe des generationsübergreifenden Diktats teil, das von Aireaumétal organisiert wird.

Eine spielerische und wohlwollende Aktivität für die ganze Familie!

Gemeinsamer Imbiss und Preise zu gewinnen.

Die Anmeldung ist kostenlos, aber notwendig, da die Plätze begrenzt sind.

Italiano :

Partecipate al primo dettato intergenerazionale organizzato da Aireaumétal.

Un’attività divertente e amichevole per tutta la famiglia!

Ci sarà una merenda condivisa e premi in palio.

L’iscrizione è gratuita, ma i posti sono limitati.

Espanol :

Participe en el primer dictado intergeneracional organizado por Aireaumétal.

Una actividad lúdica y agradable para toda la familia

Habrá una merienda compartida y premios para ganar.

Inscripción gratuita, pero las plazas son limitadas.

L’événement Dictée intergénérationnelle Surgères a été mis à jour le 2025-09-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin