Dictée internationale

90 Rue Ferdinand Lechevallier Yvetot Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 13:45:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Rotary Club d’Yvetot vous invite à sa 29e dictée internationale. Au programme dictées en français (du niveau CE1 à adultes) et en anglais (niveaux collégiens, lycéens et adultes). .

English : Dictée internationale

L’événement Dictée internationale Yvetot a été mis à jour le 2026-01-30 par Yvetot Normandie Tourisme