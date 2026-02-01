Dictée internationale Yvetot
Dictée internationale Yvetot samedi 7 février 2026.
Dictée internationale
90 Rue Ferdinand Lechevallier Yvetot Seine-Maritime
Début : 2026-02-07 13:45:00
Le Rotary Club d’Yvetot vous invite à sa 29e dictée internationale. Au programme dictées en français (du niveau CE1 à adultes) et en anglais (niveaux collégiens, lycéens et adultes). .
