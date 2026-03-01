Dictée la faute aux fautes Centre Culturel Ipoustéguy Doulcon

Dictée la faute aux fautes

Centre Culturel Ipoustéguy 3 bis Place de la Gare Doulcon Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Dans une bonne ambiance, sans esprit de compétition, venez tester vos connaissances et partager un bon moment de convivialité lors de la traditionnelle dictée proposée par l’association Livres en Campagne.

L’après-midi se termine autour d’un goûter avec des fabrications maison offertes par les bénévoles.

L’inscription n’est pas obligatoire mais vous pouvez prévenir de votre présence par mail ou par téléphone.

Venez nombreux !Tout public

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Centre Culturel Ipoustéguy 3 bis Place de la Gare Doulcon 55110 Meuse Grand Est +33 6 79 06 07 92 livresencampagne@orange.fr

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English :

In a relaxed, non-competitive atmosphere, come and test your knowledge and share a convivial moment at the traditional dictation organized by the Livres en Campagne association.

The afternoon ends with a snack featuring home-made delicacies provided by our volunteers.

Registration is not compulsory, but you can let us know by e-mail or telephone.

Come one, come all!

L’événement Dictée la faute aux fautes Doulcon a été mis à jour le 2026-03-10 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE